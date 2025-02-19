Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Hiệp Hòa

- Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Thông tin chung
• Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh
• Ngành nghề: Gia công cơ khí (CNC, khuôn mẫu, kim loại tấm, cơ khí chính xác…)
• Địa điểm làm việc: Hiệp Hoà BG
• Mức lương: Theo thỏa thuận
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian
II. Mô tả công việc
• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực gia công cơ khí.
• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
• Thiết lập và chăm sóc khách hàng, đối tác.
• Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng đơn hàng.
• Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Một phần lô CN-02, CCN Việt Nhật, Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam

