Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
- Bắc Giang: Hiệp Hòa
- Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Thông tin chung
• Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh
• Ngành nghề: Gia công cơ khí (CNC, khuôn mẫu, kim loại tấm, cơ khí chính xác…)
• Địa điểm làm việc: Hiệp Hoà BG
• Mức lương: Theo thỏa thuận
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian
II. Mô tả công việc
• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực gia công cơ khí.
• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
• Thiết lập và chăm sóc khách hàng, đối tác.
• Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng đơn hàng.
• Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
