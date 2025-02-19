Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

I. Thông tin chung

• Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh

• Ngành nghề: Gia công cơ khí (CNC, khuôn mẫu, kim loại tấm, cơ khí chính xác…)

• Địa điểm làm việc: Hiệp Hoà BG

• Mức lương: Theo thỏa thuận

• Hình thức làm việc: Toàn thời gian

II. Mô tả công việc

• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực gia công cơ khí.

• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

• Thiết lập và chăm sóc khách hàng, đối tác.

• Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng đơn hàng.

• Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện.

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.