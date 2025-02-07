Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp cần tuyển Kỹ sư cơ khí gia công kim loại tấm - Có đào tạo cho ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Mô tả công việc:

- Nhận và điều phối xử lý các yêu cầu hoặc cập nhật kỹ thuật của khách hàng

- Nghiên cứu cho sản phẩm mới theo yêu cầu khách hàng,tính giá thành sản phẩm

- Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị.

- Triển khai sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật.

- Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị, nhân công.

- Lập trình các sản phẩm của công ty trên các máy cắt laser và đột dập, gấp

- Kiểm tra theo dõi quá trình lắp đặt đảm bảo theo các tiêu chí kỹ thuật, qui trình lắp đặt.

- Hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công hạng mục

- Thực hiện các công tác liên quan đến lưu trữ hồ sơ của dự án.

- SOP cho công đoạn sản xuất

- Audit công đoạn sản xuất

- SOP bảo dưỡng bảo trì máy móc

- Audit bảo dưỡng bảo trì máy móc

- Lập quy trình, tài liệu sản xuất