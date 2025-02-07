Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường TS17

- KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp cần tuyển Kỹ sư cơ khí gia công kim loại tấm - Có đào tạo cho ứng viên chưa có kinh nghiệm.
Mô tả công việc:
- Nhận và điều phối xử lý các yêu cầu hoặc cập nhật kỹ thuật của khách hàng
- Nghiên cứu cho sản phẩm mới theo yêu cầu khách hàng,tính giá thành sản phẩm
- Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị.
- Triển khai sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật.
- Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị, nhân công.
- Lập trình các sản phẩm của công ty trên các máy cắt laser và đột dập, gấp
- Kiểm tra theo dõi quá trình lắp đặt đảm bảo theo các tiêu chí kỹ thuật, qui trình lắp đặt.
- Hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công hạng mục
- Thực hiện các công tác liên quan đến lưu trữ hồ sơ của dự án.
- SOP cho công đoạn sản xuất
- Audit công đoạn sản xuất
- SOP bảo dưỡng bảo trì máy móc
- Audit bảo dưỡng bảo trì máy móc
- Lập quy trình, tài liệu sản xuất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tiên Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

