Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Giang thu nhập 700 - 950 USD

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Mức lương
700 - 950 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Bac Giang, Vietnam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 700 - 950 USD

Địa điểm làm việc: Các dự án Miền Bắc
Nhiệm vụ:
• Lên kế hoạch làm việc và phương án thi công;
• Triển khai mô hình 3D, bản vẽ thi công và bản vẽ phối hợp các hệ thống cơ điện (Revit MEP và Auto Cad);
• Phụ trách, kiểm tra và phối hợp về Revit MEP với các bộ môn Xây dựng, Kiến trúc.
• Tổ chức và giám sát thi công tại công trường;
• Khắc phục các lỗi thi công tại công trường (nếu có);
• Báo cáo tiến độ công việc cho Chỉ huy trưởng công trường/ Quản lý dự án;

Với Mức Lương 700 - 950 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo phần mềm Revit MEP, Auto Cad, Naviswork, BIM360
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ phối hợp, bản vẽ thi công các hệ thống cơ điện bằng phần mềm Revit.
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, chuyên ngành Điều hòa thông gió/ Cơ khí, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước
• Có kiến thức tổng quát về các bộ môn Cơ điện, đặc biệt là kết cấu công trình

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa A, tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

