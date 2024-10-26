Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần dịch vụ và tư vấn CF làm việc tại Phú Thọ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Cụm Công Nghiệp Thanh Minh, Tx Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Vận hành máy chấn và máy laser để gia công sản phẩm cơ khí theo yêu cầu. Kiểm tra và theo dõi quá trình vận hành của máy, đảm bảo máy móc hoạt động đúng quy trình kỹ thuật. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản xuất. Thực hiện bảo dưỡng cơ bản cho máy móc và báo cáo kịp thời khi có sự cố. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp nghề hoặc Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các ngành liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên môn về máy chấn và máy laser. Có tinh thần ham học hỏi, yêu thích công việc trong lĩnh vực cơ khí. Sẵn sàng làm việc theo ca và tuân thủ quy trình làm việc an toàn.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ và tư vấn CF Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về vận hành máy chấn, laser và các quy trình sản xuất. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm, thưởng, nghỉ phép, và các quyền lợi khác theo quy định công ty. Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ và tư vấn CF

