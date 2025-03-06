Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Quận 1, Quận 1

Khảo sát, hỗ trợ kỹ thuật công tác chào thầu các Dự án điện mặt trời.

Khảo sát, lập tiến độ thi công, phương án, biện pháp thi công dự kiến với các Dự án điện mặt trời của Công ty.

Kiểm tra, chỉnh sửa theo yêu cầu của Quy định PCCC với các bản vẽ PCCC.

Lập kế hoạch thực hiện Dự án điện mặt trời áp mái; hướng dẫn, phân công nhân sự thực hiện Dự án theo kế hoạch.

Đại điện cho công ty giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức hợp với các bộ phận thực thi, kỹ thuật để xử lí khi có sự cố phát sinh.

Triển khai kế hoạch thi công, chịu trách nhiệm thực hiện nghiệm thu công việc với các bên liên quan, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết; điều phối và quản lý cán bộ công nhân viên trên hiện trường theo đúng quy định.

Triển khai hồ sơ thanh toán giai đoạn và hồ sơ quyết toán cho dự án theo thẩm quyền cho phép.

Giám sát và kiểm tra chất lượng của Dự án điện mặt trời, cũng như tính hiệu quả của các thành viên nhóm thi công trong Dự án.

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học chính quy các trường Điện lực, Bách Khoa, ... các chuyên ngành Điện, Điện từ, Điện công nghiệp, ...

Kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương thi công trình về cơ điện

Có kinh nghiệm làm các dự án Năng lượng mặt trời tối thiểu 500kw.

Ưu tiên nếu có chứng chỉ: Chứng chỉ giám sát, Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng cấp 2 trở lên

Sử dụng thành thạo Autocad, project, Word, Excel, Sketup, PVSyst

Kỹ năng:

● Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.

● Nhiệt tình, máu lửa.

● Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.

● Sẵn sàng di chuyển và làm việc với các khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

