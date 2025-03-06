Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

Kỹ sư điện mặt trời

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện mặt trời Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện mặt trời Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Khảo sát, hỗ trợ kỹ thuật công tác chào thầu các Dự án điện mặt trời.
Khảo sát, lập tiến độ thi công, phương án, biện pháp thi công dự kiến với các Dự án điện mặt trời của Công ty.
Kiểm tra, chỉnh sửa theo yêu cầu của Quy định PCCC với các bản vẽ PCCC.
Lập kế hoạch thực hiện Dự án điện mặt trời áp mái; hướng dẫn, phân công nhân sự thực hiện Dự án theo kế hoạch.
Đại điện cho công ty giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức hợp với các bộ phận thực thi, kỹ thuật để xử lí khi có sự cố phát sinh.
Triển khai kế hoạch thi công, chịu trách nhiệm thực hiện nghiệm thu công việc với các bên liên quan, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết; điều phối và quản lý cán bộ công nhân viên trên hiện trường theo đúng quy định.
Triển khai hồ sơ thanh toán giai đoạn và hồ sơ quyết toán cho dự án theo thẩm quyền cho phép.
Giám sát và kiểm tra chất lượng của Dự án điện mặt trời, cũng như tính hiệu quả của các thành viên nhóm thi công trong Dự án.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học chính quy các trường Điện lực, Bách Khoa, ... các chuyên ngành Điện, Điện từ, Điện công nghiệp, ...
Kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương thi công trình về cơ điện
Có kinh nghiệm làm các dự án Năng lượng mặt trời tối thiểu 500kw.
Ưu tiên nếu có chứng chỉ: Chứng chỉ giám sát, Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng cấp 2 trở lên
Sử dụng thành thạo Autocad, project, Word, Excel, Sketup, PVSyst
Kỹ năng:
● Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
● Nhiệt tình, máu lửa.
● Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.
● Sẵn sàng di chuyển và làm việc với các khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 87B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

