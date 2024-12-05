Tuyển Kỹ sư điện mặt trời Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện mặt trời Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3/88 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện mặt trời Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (hộ gia đình, toà nhà văn phòng, trường học, nhà hàng, nhà máy sản xuất…)
- Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công ty: chính sách lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng… điện năng lượng mặt trời
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để khảo sát, lên phương án phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiềm lực tài chính của khách hàng
- Đàm phán, báo giá và chốt hợp đồng với khách
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng trước, trong và sau khi hoàn thành dự án
- Thực hiện các công việc khác được giao theo sự phân công của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện năng lượng mặt trời là một lợi thế
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học... các ngành nghề kinh tế hoặc kỹ thuật có liên quan
- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, kĩ năng giao tiếp tốt
- Có phương tiện đi lại, laptop cá nhân
- Lên văn phòng tối thiểu 2 lần/tuần
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương, thưởng
- Lương cứng 2.000.000 đồng/tháng (Đối với CTV làm việc tại công ty)
- Thưởng hoa hồng hấp dẫn, cam kết top đầu thị trường
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động; Tạo điều kiện phát huy giá trị bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI