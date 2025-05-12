Tuyển Kỹ sư điện mặt trời Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO

Kỹ sư điện mặt trời

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện mặt trời Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện mặt trời Với Mức Lương Thỏa thuận

Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo – ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Là Chuyên viên kỹ thuật tại REEPRO, bạn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc triển khai các hệ thống điện mặt trời áp mái quy mô thương mại và công nghiệp.
Trách nhiệm chính:
Khảo sát hiện trạng, thiết kế hệ thống và tính toán sản lượng điện, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cho các dự án điện mặt trời áp mái.
Lập dự toán chi tiết và bảng tính kinh tế kỹ thuật phục vụ hồ sơ đề xuất dự án.
Phối hợp và hỗ trợ chuyên viên kinh doanh trong quá trình tư vấn, trình bày và giải thích giải pháp kỹ thuật với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Năng lượng hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và triển khai hệ thống điện mặt trời.
Kỹ năng chuyên môn:
Thành thạo các phần mềm chuyên dụng như PVsyst, PVSol, Helioscope, AutoCAD.
Hiểu rõ về hệ thống điện mặt trời, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định liên quan.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giải quyết vấn đề kỹ thuật hiệu quả.
Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả.
Tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công việc.
Sẵn sàng đi công tác tại các tỉnh nếu dự án yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong ngành năng lượng tái tạo đầy tiềm năng.
Tiếp cận các công nghệ, phần mềm tiên tiến và hệ thống kỹ thuật chuẩn quốc tế.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, luôn hỗ trợ nhau phát triển.
Chế độ đãi ngộ tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo chuyên sâu.
Lương cạnh tranh + thưởng theo giá trị hợp đồng ký kết.
Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe hằng năm.
Môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO

Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 364Đường Cộng Hòa,Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

