Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 24 DV10 KDT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện mặt trời Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Kĩ sư cứng có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chỉ huy trưởng.

- Khảo sát hỗ trợ kỹ thuật công tác chào thầu các Dự án điện mặt trời.

- Khảo sát, lập tiến độ thi công, phương án, biện pháp thi công dự kiến với các Dự án điện mặt trời của Công ty.

- Phối hợp cùng các bộ phận tính toán, tổng hợp khối lượng các hạng mục và vật tư cần đề xuất

- Lập kế hoạch thực hiện Dự án điện mặt trời áp mái; hướng dẫn, phân công nhân sự thực hiện Dự án theo kế hoạch.

- Đại điện cho công ty giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức hợp với các bộ phận thực thi, kỹ thuật để xử lí khi có sự cố phát sinh.

- Triển khai kế hoạch thi công, chịu trách nhiệm thực hiện nghiệm thu công việc với các bên liên quan, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết; điều phối và quản lý cán bộ công nhân viên trên hiện trường theo đúng quy định.

- Giám sát và kiểm tra chất lượng của Dự án điện mặt trời, cũng như tính hiệu quả của các thành viên nhóm thi công trong Dự án.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 25-35 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp/ Điện tử/ Điều khiển và tự động hóa các trường ĐH, CĐ và các chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Nắm vững quy trình quản lý và tổ chức thi công hiện trường.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

- Kỹ năng: Kỹ năng làm việc độc lập, Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc.

- Phẩm chất/Thái độ:

Có thể đi công tác hoặc làm việc tại các dự án theo yêu cầu công ty;

Có khả năng chịu áp lực cao;

Trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hàng tháng từ 18-25tr VND theo quy mô dự án hoặc theo năng lực thực tế và thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh hàng năm, thưởng dự án theo đóng góp của nhân viên. Ứng viên đàm phán và trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Có mức hỗ trợ theo dự án, thưởng tháng 13, thưởng dự án tùy theo năng lực và đóng góp của nhân viên.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chuyên môn cao, có cơ hội thăng tiến và được trao cơ hội trong không gian phát triển mới.

- Được cử đi đào tạo, hỗ trợ về chuyên môn sâu trong lĩnh chuyên môn.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

- Hưởng phụ cấp chi phí theo định mức công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.