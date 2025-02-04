Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM

Kỹ sư điện mặt trời

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện mặt trời Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 khu phố 2 đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, Quận 7, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện mặt trời Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hướng dẫn khách hàng lắp đặt, cấu hình, vận hành thiết bị Huawei trong hệ thống điện mặt trời.
- Kiểm tra, hỗ trợ bảo hành thiết bị khi có sự cố.
- Tư vấn giải pháp, tư vấn lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho khách hàng.
- Tham gia thực hiện các hạng mục Huawei yêu cầu đối với đại lý uỷ quyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kỹ sư Điện – Điện tử/ Điện công nghiệp/ Hệ thống điện hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời là một lợi thế.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng.
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
- Tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng giao tiếp.
- Sẵn sàng đi công tác theo sự chỉ đạo của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo chuyên sâu và cập nhật công nghệ mới trong ngành điện năng lượng.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực (lương thử việc 1x triệu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, khu E6, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

