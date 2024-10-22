Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: lô B1, đường số 2, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Thủ Đức

- Hồ Chí Minh, Thủ Đức

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Bóc tách khối lượng và lập dự toán cho các dự án bảo trì, sửa chữa và năng lượng Phân tích bản vẽ kỹ thuật và tài liệu dự án để xác định chính xác khối lượng công việc Tính toán chi phí vật liệu, nhân công và các chi phí khác liên quan đến dự án Lập và quản lý ngân sách dự án, đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi ngân sách đã định Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật, mua sắm và thi công để đảm bảo tính chính xác của dự toán Cập nhật và điều chỉnh dự toán khi có thay đổi trong quá trình thực hiện dự án Tham gia vào quá trình đàm phán với nhà thầu phụ và nhà cung cấp Theo dõi và báo cáo về tiến độ dự án, chi phí thực tế so với dự toán
Bóc tách khối lượng và lập dự toán cho các dự án bảo trì, sửa chữa và năng lượng
Phân tích bản vẽ kỹ thuật và tài liệu dự án để xác định chính xác khối lượng công việc
Tính toán chi phí vật liệu, nhân công và các chi phí khác liên quan đến dự án
Lập và quản lý ngân sách dự án, đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi ngân sách đã định
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật, mua sắm và thi công để đảm bảo tính chính xác của dự toán
Cập nhật và điều chỉnh dự toán khi có thay đổi trong quá trình thực hiện dự án
Tham gia vào quá trình đàm phán với nhà thầu phụ và nhà cung cấp
Theo dõi và báo cáo về tiến độ dự án, chi phí thực tế so với dự toán

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh từ mức khá Thành thạo kỹ năng bóc tách khối lượng và lập dự toán Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật Sử dụng thành thạo Autocad tốt nghiệp đại học
Tiếng Anh từ mức khá
Thành thạo kỹ năng bóc tách khối lượng và lập dự toán
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
Sử dụng thành thạo Autocad
tốt nghiệp đại học

Tại CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và năng lượng tái tạo Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực Có cơ hội thăng tiến trong công việc Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được làm việc trong môi trường an toàn, đảm bảo sức khỏe.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và năng lượng tái tạo
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lot B1, Street No. 2, Binh Chieu IZ, Binh Chieu Ward, Thu Duc City, HCMC 70000 Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

