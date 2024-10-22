Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: lô B1, đường số 2, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Thủ Đức - Hồ Chí Minh, Thủ Đức - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Bóc tách khối lượng và lập dự toán cho các dự án bảo trì, sửa chữa và năng lượng Phân tích bản vẽ kỹ thuật và tài liệu dự án để xác định chính xác khối lượng công việc Tính toán chi phí vật liệu, nhân công và các chi phí khác liên quan đến dự án Lập và quản lý ngân sách dự án, đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi ngân sách đã định Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật, mua sắm và thi công để đảm bảo tính chính xác của dự toán Cập nhật và điều chỉnh dự toán khi có thay đổi trong quá trình thực hiện dự án Tham gia vào quá trình đàm phán với nhà thầu phụ và nhà cung cấp Theo dõi và báo cáo về tiến độ dự án, chi phí thực tế so với dự toán

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh từ mức khá Thành thạo kỹ năng bóc tách khối lượng và lập dự toán Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật Sử dụng thành thạo Autocad tốt nghiệp đại học

Tại CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và năng lượng tái tạo Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực Có cơ hội thăng tiến trong công việc Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được làm việc trong môi trường an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT NAM

