Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà GCHP, Lê Hồng Phong (Cạnh trường Trần Phú), Hải An

Giám sát dự án/công trình/thi công

- Phân tích, đánh giá thiết kế kiến trúc. Từ đó, đưa ra các giải pháp thiết kế hệ thống nước hạ tầng (thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, đường ống), đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Quản lý và kiểm soát thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế (nếu có).

- Chủ trì lên phương án và triển khai bản vẽ thiết kế nước hạ tầng, Có khả năng giải quyết các vướng mắc, xung đột trên công trường. Kết hợp với các bộ môn khác (Kiến trúc, kết cấu, HVAC, Nước, PCCC ...) nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế.

- Khảo sát hiện trạng, tham gia các cuộc báo cáo, làm việc với đối tác để triển khai công việc.

- Quản lý và kiểm soát thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế (nếu có).

- Quản lí hồ sơ, tài liệu in ấn có liên quan đến phạm vi thiết kế phụ trách.

- Tham gia họp, bảo vệ phương án với CQQLNN khi cần.

- Phối hợp kiểm tra chi tiết các hồ sơ thiết kế, điều chỉnh và cập nhật hồ sơ thiết kế dự án

- Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của CBQL trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước, của công trình và hạ tầng dự án, ưu tiên công trình cao tầng và dự án trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng.

- Am hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCAD, văn phòng (M.Word, M.Excel, M.Powerpoint)... và các phần mềm hỗ trợ tính toán thiết kế.

- Kiến thức chuyên sâu về các giải pháp cấp thoát nước các tiêu chuẩn và quy định về thiết kế, thi công, vận hành khai thác và bảo hành bảo trì.

- Am hiểu các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy áp dụng cho các bộ môn khác: Điều hòa thông gió, tăng áp hút khói, điện & điện nhẹ, cấp thoát nước, kiến trúc.

Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:

Thưởng:

Chế độ đãi ngộ khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

