Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà GCHP, Lê Hồng Phong (Cạnh trường Trần Phú), Hải An

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích, đánh giá thiết kế kiến trúc. Từ đó, đưa ra các giải pháp thiết kế hệ thống nước hạ tầng (thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, đường ống), đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Quản lý và kiểm soát thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế (nếu có).
- Chủ trì lên phương án và triển khai bản vẽ thiết kế nước hạ tầng, Có khả năng giải quyết các vướng mắc, xung đột trên công trường. Kết hợp với các bộ môn khác (Kiến trúc, kết cấu, HVAC, Nước, PCCC ...) nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế.
- Khảo sát hiện trạng, tham gia các cuộc báo cáo, làm việc với đối tác để triển khai công việc.
- Quản lý và kiểm soát thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế (nếu có).
- Quản lí hồ sơ, tài liệu in ấn có liên quan đến phạm vi thiết kế phụ trách.
- Tham gia họp, bảo vệ phương án với CQQLNN khi cần.
- Phối hợp kiểm tra chi tiết các hồ sơ thiết kế, điều chỉnh và cập nhật hồ sơ thiết kế dự án
- Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của CBQL trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước, của công trình và hạ tầng dự án, ưu tiên công trình cao tầng và dự án trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng.
- Am hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCAD, văn phòng (M.Word, M.Excel, M.Powerpoint)... và các phần mềm hỗ trợ tính toán thiết kế.
- Kiến thức chuyên sâu về các giải pháp cấp thoát nước các tiêu chuẩn và quy định về thiết kế, thi công, vận hành khai thác và bảo hành bảo trì.
- Am hiểu các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy áp dụng cho các bộ môn khác: Điều hòa thông gió, tăng áp hút khói, điện & điện nhẹ, cấp thoát nước, kiến trúc.

Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:
Thưởng:
Chế độ đãi ngộ khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

