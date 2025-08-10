Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B5

- 27 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, P. Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý dự án:
- Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ,… đưa ra những ý tưởng, chiến lược Marketing; Xây dựng kế hoạch Marketing cho các dự án đảm nhận.
- Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu insight khách hàng; tổng hợp kết quả, phân tích dữ liệu làm đầu vào cho hoạt động Marketing.
- Xây dựng các nội dung Marketing Online phục vụ truyền thông các chương trình theo Kế hoạch Marketing: Event, content quảng cáo, content seeding.
- Lên kế hoạch tổ chức, thực hiện các chương trình PR, sự kiện, trade marketing.
- Tối ưu hiệu quả quảng cáo, đo lường, giám sát và kaizen quá trình chạy quảng cáo
- Theo dõi hoạt động chăm sóc data khách hàng theo ngày, hỗ trợ điều chỉnh, cải tiến để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng
- Phân công nhiệm vụ, quản lý đội ngũ, đào tạo & nâng cao năng lực CBNV phòng Marketing.
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu.
Các công việc khác:
- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức kinh nghiệm đa nền tảng là một lợi thế: Tiktok, Fanpage, Youtube,…
- Hiểu biết về các công cụ phục vụ vị trí tương đương.
- Có gu thẩm mỹ cao
- Có kinh nghiệm làm việc với các bên báo chí, truyền thông, Kols, group,…
- Bắt buộc phải có kinh nghiệm trải qua vị trí viết Content & chạy Ads, chịu áp lực về doanh số từ hệ thống digital đa kênh.
- Thấu hiểu khách hàng mục tiêu, sản phẩm & đối thủ ( 3C)
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.
- Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn.
Được đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.
Được làm việc trực tiếp với các lãnh đạo có tầm nhìn.
Phát triển bản thân liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TM0124 Vinhome Westpoint Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

