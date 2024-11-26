Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK
- Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tham gia thiết kế và phát triển các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Tính toán và thiết kế kết cấu cho các công trình xây dựng
Lập bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công cho các hạng mục kết cấu
Kiểm tra và đánh giá tính khả thi của các phương án kết cấu
Tham gia giám sát thi công phần kết cấu tại công trường khi cần thiết
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, vật liệu mới trong lĩnh vực kết cấu xây dựng
Lập báo cáo kỹ thuật và thuyết minh thiết kế cho các dự án
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Công trình hoặc các ngành liên quan
Thành thạo phần mềm Autocad để thiết kế và vẽ kỹ thuật
Có kiến thức cơ bản về thiết kế kết cấu và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK
