Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK

Kỹ sư kết cấu công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Tính toán và thiết kế kết cấu cho các công trình xây dựng
Lập bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công cho các hạng mục kết cấu
Kiểm tra và đánh giá tính khả thi của các phương án kết cấu
Tham gia giám sát thi công phần kết cấu tại công trường khi cần thiết
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, vật liệu mới trong lĩnh vực kết cấu xây dựng
Lập báo cáo kỹ thuật và thuyết minh thiết kế cho các dự án

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẵn sàng đào tạo cho ứng viên mới ra trường
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Công trình hoặc các ngành liên quan
Thành thạo phần mềm Autocad để thiết kế và vẽ kỹ thuật
Có kiến thức cơ bản về thiết kế kết cấu và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-ket-cau-thu-nhap-7-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257184
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNHUP
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH SUNHUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SUNHUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNHUP
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH SUNHUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SUNHUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu JobsGO Recruit
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm