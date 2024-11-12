Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 04 - 05 KĐT Belleville , 45 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lập dự toán và kiểm soát tài chính: Lập dự toán và tính toán chi phí công trình. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí, từ vật liệu, nhân công, máy và thiết bị, đến yếu tố môi trường và pháp lý, để lập ra các phương án dự toán chính xác.

Lập dự toán và kiểm soát tài chính:

Đánh giá và phân tích hiệu quả đầu tư: Phân tích các chỉ tiêu kinh tế của dự án như tỷ suất lợi nhuận, thời gian hoàn vốn, dòng tiền, từ đó đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Đánh giá và phân tích hiệu quả đầu tư:

Đấu thầu: Đánh giá hồ sơ dự thầu, lập dự toán dự thầu

Đấu thầu:

Hợp đồng: Đàm phán, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Chủ đầu tư

Hợp đồng:

Quản lý chi phí: Phân tích, dự báo và kiểm soát chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thiết kế, thi công, đến nghiệm thu, kết thúc xây dựng, đưa dự án vào vận hành.

Quản lý chi phí:

Phân tích và dự báo rủi ro kinh tế: Phân tích, dự báo và đưa ra các giải pháp ứng phó rủi ro về tài chính, biến động giá cả vật liệu, và thay đổi trong quy định pháp lý.

Phân tích và dự báo rủi ro kinh tế:

Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng/ Kinh tế xây dựng

- Kỹ năng hoạch định và lên kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, linh hoạt chủ động trong công việc

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu khó

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí: Kỹ sư thanh quyết toán CĐT hoặc Kỹ sư lập dự toán dự thầu CĐT hoặc Kỹ sư phụ trách công việc thương thảo, ký kết các hợp đồng thầu phụ thi công dự án (Am hiểu giá cả vật tư, chủng loại vật tư, nhân công, máy..)

- Sử dụng tốt phần mềm cho công việc: G8, Excell,...

- Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành vẽ kỹ thuật: Autocad,... để phục vụ công việc

- Có kỹ năng quản lý và giám sát dự án, công trình.

- Kỹ năng viết email, soạn công văn, soạn hợp đồng, đàm phán hợp đồng với Chủ đầu tư

- Có khả năng giao tiếp, năng động và thân thiện.

Tại Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13-18 triệu, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty như: thưởng các ngày lễ Tết trong năm, du lịch hè, lương tháng 13.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được hiểu biết thêm các phần mềm phục vụ công việc như quản lý và xuất khối lượng từ Revit...

- Được đào tạo, năng cao chuyên môn trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin