Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Từ 400 USD

Mức lương Từ 400 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 1 Thống Nhất, Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Từ 400 USD

- Giám sát, điều hành hoạt động của hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

- Hướng dẫn kỹ thuật viên, nhân viên thực hiện các quy trình, quy định an toàn trong công tác vận hành hệ thống trạm xử lý nước thải.

- Lập kế hoạch thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và đột xuất cho các thiết bị, hệ thống xử lý nước thải.

- Lập báo cáo công tác bảo vệ mội trường định kỳ hàng năm của hệ thống xử lí nước thải.

- Theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

- Cập nhật các quy định pháp luật và tiêu chuẩn môi trường mới nhất để áp dụng trong công việc.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, đánh giá môi trường.

Với Mức Lương Từ 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường, Kỹ thuật Môi trường hoặc các ngành liên quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.