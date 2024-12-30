Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Từ 400 USD

Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Từ 400 USD

Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương

Kỹ sư môi trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương

Mức lương
Từ 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 1 Thống Nhất, Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Từ 400 USD

- Giám sát, điều hành hoạt động của hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.
- Hướng dẫn kỹ thuật viên, nhân viên thực hiện các quy trình, quy định an toàn trong công tác vận hành hệ thống trạm xử lý nước thải.
- Lập kế hoạch thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và đột xuất cho các thiết bị, hệ thống xử lý nước thải.
- Lập báo cáo công tác bảo vệ mội trường định kỳ hàng năm của hệ thống xử lí nước thải.
- Theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
- Cập nhật các quy định pháp luật và tiêu chuẩn môi trường mới nhất để áp dụng trong công việc.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, đánh giá môi trường.

Với Mức Lương Từ 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường, Kỹ thuật Môi trường hoặc các ngành liên quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương

Công Ty CP Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-moi-truong-thu-nhap-tu-400-thang-tai-hai-duong-job290885
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 243 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Sơn La Hải Dương Đà Nẵng Còn 73 ngày để ứng tuyển 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 232 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Hòa Quần làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Hòa Quần
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Proterial Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 550 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
450 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Proterial Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm