Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000;

Xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000;

Thực hiện các công việc khác do Quản lý cấp trên Phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25-50 tuổi;

Sức khỏe: Tốt;

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

Chuyên ngành: Quản trị chất lượng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin,... hoặc các chuyên ngành liên quan;

Trình độ tiếng Anh (nếu có): Biết Tiếng Anh là một lợi thế;

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng phần mềm liên quan đến chuyên môn là một lợi thế;

Chuyên môn: Giám sát chất lượng;

Yêu cầu khác: Hiểu biết các tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000. Đã có kinh nghiệm đào tạo ISO 9000, ISO 14000.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độc phúc lợi theo quy định: BHXH, lương tháng thứ 13, nghỉ Lễ, Tết, 8/3.20/10. sinh nhật,...

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin