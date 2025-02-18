Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Hòa Quần làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Hòa Quần
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Hòa Quần

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty TNHH Hòa Quần

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống hàng ngày và báo cáo bộ phận chuyên môn.
• Cập nhật nhật ký sử dụng hóa chất, nhật ký xả thải, nhật ký vận hành hàng ngày, tuần, quý tháng.
• Kiểm tra & khắc phục các sự cố hoặc hư hỏng nhỏ nếu phát sinh.
• Giám sát các đơn vị bên ngoài vào bảo trì bảo dưỡng các hệ thống định kỳ.
• Phối hợp cũng như giám sát lấy mẫu định kỳ, ghi nhận kết quả.
• Quản lý các thiết bị, vật tư sử dụng để vận hành hệ thống Xử Lý Nước Thải.
• Lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, vệ sinh máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải;
• Khắc phục các sự cố kỹ thuật trong quá trình hoạt động (nêu có phát sinh);
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: vận hành hệ thống xử lý nước thải/khái thải tối thiểu 1 năm.
• Am hiểu về MMTB liên quan hệ thống vận hành XLNT, có kiến thức về ESG, 5S, ISO
• Tích cực, chịu khó, tinh thần gắn kết
• Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến xử lý nước thải, môi trường.sinh hóa
• Có chuyên môn, kinh nghiệm trong công việc vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng tiêu chuẩn QCVN về hệ thống xử lý nước thải

Tại Công Ty TNHH Hòa Quần Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hòa Quần

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hòa Quần

Công Ty TNHH Hòa Quần

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 63 lê văn lương, cầu giấy,HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

