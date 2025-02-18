Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Hòa Quần làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

• Theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống hàng ngày và báo cáo bộ phận chuyên môn.

• Cập nhật nhật ký sử dụng hóa chất, nhật ký xả thải, nhật ký vận hành hàng ngày, tuần, quý tháng.

• Kiểm tra & khắc phục các sự cố hoặc hư hỏng nhỏ nếu phát sinh.

• Giám sát các đơn vị bên ngoài vào bảo trì bảo dưỡng các hệ thống định kỳ.

• Phối hợp cũng như giám sát lấy mẫu định kỳ, ghi nhận kết quả.

• Quản lý các thiết bị, vật tư sử dụng để vận hành hệ thống Xử Lý Nước Thải.

• Lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, vệ sinh máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải;

• Khắc phục các sự cố kỹ thuật trong quá trình hoạt động (nêu có phát sinh);

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc