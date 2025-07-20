Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pico Plaza 20 Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Chăm sóc DATA CÓ SẴN của công ty. Không cần kiếm Khách hàng.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua Điện Thoại công ty.

Hướng dẫn , tiếp nhận và quản lý hồ sơ khách hàng trước và sau khi giải ngân.

Sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Thu thập thông tin và đóng góp của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.

Độ tuổi: 18 - 35 tuổi.

Hình thức: Fulltime, không nhận Parttime.

Giọng nói dễ nghe, siêng năng trong công việc.

KHÔNG NHẬN ỨNG VIÊN ĐANG TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP, NỢ XẤU.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 20 triệu/tháng

Được ký hợp đồng lao động, các chế độ, BHYT, BHXH... theo quy định

Thưởng thi đua hàng tháng và các ngày lễ tết theo luật lao động

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, nhân viên trẻ trung, thoải mái..

Ðược đào tạo về nghiệp vụ tài chính khi đi làm.

Du lịch công ty hàng năm.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cơ hội tham gia các khóa học về kỹ năng mềm.

Công việc với mức lương ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

