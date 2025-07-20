Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pico Plaza 20 Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Chăm sóc DATA CÓ SẴN của công ty. Không cần kiếm Khách hàng.
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua Điện Thoại công ty.
Hướng dẫn , tiếp nhận và quản lý hồ sơ khách hàng trước và sau khi giải ngân.
Sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
Thu thập thông tin và đóng góp của khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
Độ tuổi: 18 - 35 tuổi.
Hình thức: Fulltime, không nhận Parttime.
Giọng nói dễ nghe, siêng năng trong công việc.
KHÔNG NHẬN ỨNG VIÊN ĐANG TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP, NỢ XẤU.
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 - 20 triệu/tháng
Được ký hợp đồng lao động, các chế độ, BHYT, BHXH... theo quy định
Thưởng thi đua hàng tháng và các ngày lễ tết theo luật lao động
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, nhân viên trẻ trung, thoải mái..
Ðược đào tạo về nghiệp vụ tài chính khi đi làm.
Du lịch công ty hàng năm.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cơ hội tham gia các khóa học về kỹ năng mềm.
Công việc với mức lương ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
