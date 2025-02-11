Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 18A Lý Thái Tổ, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ theo chính sách hiện hành của Công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Cơ hội trở thành 1 phần quan trọng trong bộ máy quản lý của công ty nếu bạn muốn gắn bó với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18A Lý Thái Tổ, KDC Hưng Phú, Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

