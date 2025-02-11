Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 18A Lý Thái Tổ, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng và các chế độ theo chính sách hiện hành của Công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Cơ hội trở thành 1 phần quan trọng trong bộ máy quản lý của công ty nếu bạn muốn gắn bó với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM
