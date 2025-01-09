Tuyển Kỹ sư thiết kế điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, tòa nhà Licogi 13 Tower đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện

- Thực hiện triển khai thiết kế ánh sáng cho các dự án (Sân Golf, Khu công nghiệp,...)

- Hình thành, phát triển và trình bày ý tưởng thiết kế ánh sáng.

- Dựng hình 2D, 3D bằng các phần mềm chuyên dụng.

- Thể hiện phối cảnh và video 3D minh họa

- Triển khai bản vẽ Autocad thể hiện ý tưởng thiết kế chiếu sáng (mặt bằng, mặt đứng và chi tiết).

- Đề xuất chủng loại, giải pháp thiết kế và lắp đặt đèn phù hợp.

- Có tối thiếu 2 năm kinh nghiệm thiết kế chiếu sáng có khả năng sáng tạo, nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.

- Có hiểu biết về phương án lắp đặt đèn và hệ thống điều khiển đèn.

- Biết sử dụng phần mềm Dialux Evo tính toán độ rọi đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn của dự án.

- Thành thạo phần mềm 2D (AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Indesign) và 3D (Sketchup, 3D Max, Lumion), Dựng phim (After Effects, Premiere)

* Quyền lợi:

- Mức lương: 15 - 22 triệu

