Tuyển Kỹ sư thiết kế điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại MDA E&C Co.,ltd
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 13, tòa nhà Licogi 13 Tower đường Khuất Duy Tiến
- Phường Nhân Chính
- Quận Thanh Xuân
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
- Thực hiện triển khai thiết kế ánh sáng cho các dự án (Sân Golf, Khu công nghiệp,...)
- Hình thành, phát triển và trình bày ý tưởng thiết kế ánh sáng.
- Dựng hình 2D, 3D bằng các phần mềm chuyên dụng.
- Thể hiện phối cảnh và video 3D minh họa
- Triển khai bản vẽ Autocad thể hiện ý tưởng thiết kế chiếu sáng (mặt bằng, mặt đứng và chi tiết).
- Đề xuất chủng loại, giải pháp thiết kế và lắp đặt đèn phù hợp.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiếu 2 năm kinh nghiệm thiết kế chiếu sáng có khả năng sáng tạo, nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.
- Có hiểu biết về phương án lắp đặt đèn và hệ thống điều khiển đèn.
- Biết sử dụng phần mềm Dialux Evo tính toán độ rọi đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn của dự án.
- Thành thạo phần mềm 2D (AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Indesign) và 3D (Sketchup, 3D Max, Lumion), Dựng phim (After Effects, Premiere)
* Quyền lợi:
- Mức lương: 15 - 22 triệu
Tại MDA E&C Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MDA E&C Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
