Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kỹ sư Coating năng động và có kinh nghiệm để gia nhập đội ngũ của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm giám sát và cải tiến quy trình sơn phủ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu suất sản xuất.

• Nhiệm vụ chính:

• Vận hành máy coating cho camera điện thoại

• Giám sát, kiểm soát máy và phụ tùng.

• Vận hành và vệ sinh các thiết bị, máy móc đang sử dụng theo đúng SOP.

• Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.

• Cải tiến quy trình để tăng hiệu suất và giảm chi phí.

• Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

• Các công việc theo sự phân công của quản lý.