Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế HVAC Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: 58
- 60 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Thiết kế hệ thống điều hòa – thông gió theo yêu cầu từng dự án
Bóc tách khối lượng, lập bản vẽ kỹ thuật và hồ sơ thầu cho các công trình
Phối hợp với bộ phận kinh doanh, dự toán và thi công để hoàn thiện giải pháp kỹ thuật
Làm việc với nhà cung cấp để chọn thiết bị phù hợp
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện, Nhiệt lạnh, Kỹ thuật công trình hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực thiết kế, bóc tách khối lượng và lập hồ sơ thầu phần HVAC cho công trình dân dụng, công nghiệp
Sử dụng thành thạo AutoCAD, Revit (ưu tiên), MS Office, phần mềm tính toán HVAC (Carrier HAP, DuctSizer...)
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật HVAC
Có khả năng làm hồ sơ thầu, dự toán và bóc tách vật tư
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm với công việc
Có khả năng đi công trình khi cần thiết
Biết tiếng Anh kỹ thuật là một lợi thế.
Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 13-18tr + thưởng hiệu quả dự án
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.
Thưởng Lễ Tết, quà tặng ngày sinh nhật...
Tham gia các hoạt động liên hoan, nghỉ mát,....hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
