Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 58 - 60 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thiết kế hệ thống điều hòa – thông gió theo yêu cầu từng dự án

Bóc tách khối lượng, lập bản vẽ kỹ thuật và hồ sơ thầu cho các công trình

Phối hợp với bộ phận kinh doanh, dự toán và thi công để hoàn thiện giải pháp kỹ thuật

Làm việc với nhà cung cấp để chọn thiết bị phù hợp

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện, Nhiệt lạnh, Kỹ thuật công trình hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực thiết kế, bóc tách khối lượng và lập hồ sơ thầu phần HVAC cho công trình dân dụng, công nghiệp

Sử dụng thành thạo AutoCAD, Revit (ưu tiên), MS Office, phần mềm tính toán HVAC (Carrier HAP, DuctSizer...)

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật HVAC

Có khả năng làm hồ sơ thầu, dự toán và bóc tách vật tư

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm với công việc

Có khả năng đi công trình khi cần thiết

Biết tiếng Anh kỹ thuật là một lợi thế.

Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13-18tr + thưởng hiệu quả dự án

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.

Thưởng Lễ Tết, quà tặng ngày sinh nhật...

Tham gia các hoạt động liên hoan, nghỉ mát,....hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

