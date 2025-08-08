Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Kỹ sư thiết kế HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế HVAC Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa N01

- T5 Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Tính toán và thiết kế hệ thống điều hoà không khí và thông gió, tăng áp , hút khói đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.
- Bóc tách và báo giá khối lượng hệ thống điều hoà và thông gió theo bản vẽ thiết kế đã được cấp trên hoặc Chủ đầu tư phê duyệt.
- Làm việc với các đơn vị cung ứng thiết bị, vật tư trong ngành..

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng: đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, các trường kỹ thuật.
- Đọc ,hiểu tài liệu chuyên ngành hệ thống HVAC
- Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, cực hấp dẫn với thị trường
- Hỗ trợ ăn/ở tại Dự án
- Lương tháng 13
- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm
- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế
- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.
- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà N01-T5, Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

