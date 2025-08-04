Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, 232 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

+ Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán nội bộ trong công ty, cụ thể: Lập và tổng hợp thu chi hằng ngày; Lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán với khách hàng; Xuất hoá đơn; Thu hồi công nợ; Làm hợp đồng với nhà thầu phụ, nhà cung cấp,...;
+ Tổng hợp, kiểm tra sự phù hợp của các hoá đơn, chứng từ và hợp đồng kèm theo đối với từng hợp đồng; cung cấp cho bên thứ 3 để làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính;
+ Thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm;
+ Tổng hợp và theo dõi bên thứ 3 thực hiện các cột mốc quan trọng liên quan đến thuế;
+ Thực hiện các hồ sơ vay ngân hàng;
+ Các công việc hành chính khác.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ, 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương làm việc tại công ty môi trường hoặc xây dựng, ME,...;
+ Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán;
+ Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc;
+ Nắm vững Luật Thuế và các luật liên quan đến nghiệp vụ kế toán;
+ Sử dụng máy vi tính, excel, phần mềm thành thạo;
+ Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự, hòa nhã, thân thiện, kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương thoả thuận, dao động từ 13-18 triệu/tháng;
+ Được cấp máy tính, điện thoại trong quá trình làm việc;
+ Lương tháng 13;
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn,...
+ Nghỉ phép 12 ngày/năm;
+ Team building, du lịch hằng năm.
+ Thưởng các ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 316 Lê Văn Sĩ, Phường 1, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

