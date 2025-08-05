Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG D&K VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 đường 37, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của dự án xây dựng.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, nghiệp vụ kế toán.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint).

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác và kịp thời.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG D&K VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG D&K VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin