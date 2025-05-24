Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Licogi13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

+ Làm thuyết minh thiết kế.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ, Kinh nghiệm

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường/ chuyên ngành về Điều hòa thông gió như Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng ,…

- Kinh nghiệm công tác: Tối thiếu từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống Điều Hòa Thống gió cho công trình cao tầng (Chung cư, Khách sạn, Biệt thự,…).

- Ưu tiên Có chứng chỉ nghề về thiết kế / Bằng cấp khác liên quan tới chuyên ngành.

- Biết đọc các bản vẽ, thuyết minh, bảng tính, Spec liên quan phục vụ công việc.

Kỹ năng

- Kỹ năng tư duy sáng tạo.

- Kỹ năng phân tích thông tin.

- Kỹ năng thích ứng linh hoạt.

- Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, Revit MEP.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office (Word, Excel,…).

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán chuyên ngành liên quan.

Tính cách, Phẩm chất

- Sáng tạo, linh hoạt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ.

- Tư duy logic, tư duy hệ thống

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 17 – 22 triệu tùy năng lực + thưởng doanh số công trình

- Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.