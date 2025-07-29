Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25BT7, Foresa 9, Khu đô thị Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thiết kế bản vẽ 2D sử dụng phần mềm AutoCAD

- Chỉnh sửa, hoàn thiện các bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu

- Nhận file bản vẽ, triển khai bóc tách khối lượng lên bản vẽ lắp đặt sơ bộ, bản vẽ chi tiết bản vẽ, bản vẽ hoàn công cho các dự án, công trình của Công ty

- Khảo sát công trình hoặc lấy thông tin từ bộ phận kinh doanh để lên bản vẽ sơ bộ gửi bộ phận kinh doanh tư vấn phương án lắp đặt cho khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác và đúng tiến độ của các bản vẽ

- Lưu trữ và quản lý các file bản vẽ một cách có hệ thống

- Phối hợp với các Phòng ban để thực hiện, chuẩn bị hồ sơ thiết kế phục vụ cho các hoạt động triển khai, phát triển dự án. triển khai thi công công

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiệt lạnh, Hệ thống thông gió cấp khí tươi, điện nước, các chuyên ngành có liên quan khác.

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm làm thiết kế trong các công ty tư vấn thiết kế - hoặc công việc tương đương.

- Kỹ năng: Có kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng thành thạo Revit và các phần mềm chuyên ngành khác.

- Trình độ tin học: Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

- Chứng chỉ hành nghề: Có chứng chỉ thiết kế

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thoả thuận, tuỳ theo năng lực

- Lương công trình, lương tháng 13, thưởng trên lợi nhuận Công ty

- Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm

- Hỗ trợ tiền ăn, xăng xe đi công trình

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật Việt Nam

- Cơ hội du lịch, nghỉ mát hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ,...

- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc

- Nghỉ chủ nhật; các ngày lễ tết được nghỉ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO

