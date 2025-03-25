Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế HVAC Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Tính toán tải nhiệt, lựa chọn thiết bị, xây dựng sơ đồ nguyên lý cho các dự án phòng sạch
Thuyết trình, giới thiệu hệ thống, bảo vệ phương án thiết kế với khách hàng
Tính chọn hệ thống ống nước, ống gió, ống công nghệ và triển khai bản vẽ thiết kế, shopdrawing trên mô hình 3D
Bóc dự toán, bóc tách khối lượng vật tư trên bản vẽ
Làm bản vẽ hoàn công cho các dự án tham gia
Các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm, Ban giám đốc giao phó
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 23 - 30 tuổi.
Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp các ngành liên quan đến HVAC & Plumbing.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư thiết kế
Có thể sử dụng các phần mềm tính toán chuyên ngành
Có kỹ năng sử dụng: AutoCad, Revit,…
Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh
Ưu tiên: các ứng viên đã từng tham gia các dự án phòng sạch
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên từ 10.000.000 -17.000.000đ
Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc
Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
