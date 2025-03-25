Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Tính toán tải nhiệt, lựa chọn thiết bị, xây dựng sơ đồ nguyên lý cho các dự án phòng sạch

Thuyết trình, giới thiệu hệ thống, bảo vệ phương án thiết kế với khách hàng

Tính chọn hệ thống ống nước, ống gió, ống công nghệ và triển khai bản vẽ thiết kế, shopdrawing trên mô hình 3D

Bóc dự toán, bóc tách khối lượng vật tư trên bản vẽ

Làm bản vẽ hoàn công cho các dự án tham gia

Các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm, Ban giám đốc giao phó

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23 - 30 tuổi.

Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp các ngành liên quan đến HVAC & Plumbing.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư thiết kế

Có thể sử dụng các phần mềm tính toán chuyên ngành

Có kỹ năng sử dụng: AutoCad, Revit,…

Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Ưu tiên: các ứng viên đã từng tham gia các dự án phòng sạch

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên từ 10.000.000 -17.000.000đ

Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc

Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin