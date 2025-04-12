Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN

Kỹ sư thiết kế HVAC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế HVAC Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 196 Vĩnh Khang, Yên Kiện, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Thiết kế hệ thống HVAC cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Tính toán phụ tải nhiệt, lựa chọn thiết bị HVAC phù hợp.
Vẽ bản vẽ kỹ thuật hệ thống HVAC (sơ đồ ống, sơ đồ điện, mặt bằng bố trí thiết bị).
Lập dự toán chi phí cho hệ thống HVAC.
Giám sát thi công lắp đặt hệ thống HVAC.
Khảo sát hiện trạng hệ thống HVAC.
Phân tích và giải quyết các sự cố của hệ thống HVAC.
Báo cáo tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh cho cấp trên.
Tham gia họp và phối hợp với các bộ phận khác trong dự án.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện lạnh, Điều hòa không khí hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống HVAC.
Thành thạo các phần mềm thiết kế HVAC như AutoCAD, Revit MEP, HAP.
Hiểu biết về các tiêu chuẩn thiết kế và thi công hệ thống HVAC.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Có kỹ năng tính toán phụ tải nhiệt, lựa chọn thiết bị.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đội 5 Thôn Yên Kiện, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-hvac-thu-nhap-12-25-trieu-khac-tai-ha-noi-job349494
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu
MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Hạn nộp: 23/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 13 - 18 Triệu
Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Hạn nộp: 03/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu
MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Hạn nộp: 23/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 13 - 18 Triệu
Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Hạn nộp: 03/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Inros Lackner Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Inros Lackner Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Combitek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Combitek Việt Nam
Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty TNHH K Ensol VINA (Tên Cũ Wonbang Tech Vina) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH K Ensol VINA (Tên Cũ Wonbang Tech Vina)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty Cổ phần SX và KD phần mềm ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty Cổ phần SX và KD phần mềm ATA
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Tới 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu MEINHARDT ENGINEERS Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm