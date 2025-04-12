Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 196 Vĩnh Khang, Yên Kiện, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Thiết kế hệ thống HVAC cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Tính toán phụ tải nhiệt, lựa chọn thiết bị HVAC phù hợp.

Vẽ bản vẽ kỹ thuật hệ thống HVAC (sơ đồ ống, sơ đồ điện, mặt bằng bố trí thiết bị).

Lập dự toán chi phí cho hệ thống HVAC.

Giám sát thi công lắp đặt hệ thống HVAC.

Khảo sát hiện trạng hệ thống HVAC.

Phân tích và giải quyết các sự cố của hệ thống HVAC.

Báo cáo tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh cho cấp trên.

Tham gia họp và phối hợp với các bộ phận khác trong dự án.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện lạnh, Điều hòa không khí hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống HVAC.

Thành thạo các phần mềm thiết kế HVAC như AutoCAD, Revit MEP, HAP.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn thiết kế và thi công hệ thống HVAC.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có kỹ năng tính toán phụ tải nhiệt, lựa chọn thiết bị.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin