Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Kiến trúc nhiệt đới Tháng tư làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Kiến trúc nhiệt đới Tháng tư
Mức lương
100000 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Transmeco số 162 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 100000 - 15 Triệu
Nhận đề bài và khu đất từ chủ đầu tư, phát triển ý tưởng thiết kế kiến trúc sơ bộ cho resort, biệt thự, khu onsen...
Diễn họa mặt bằng, phối cảnh theo phong cách Á Đông truyền thống, gần gũi thiên nhiên (mái ngói, kết cấu gỗ...).
Phối hợp với đội thiết kế nội thất và kỹ thuật thi công.
Cùng giám sát thực địa để đảm bảo ý tưởng kiến trúc đi vào thực tế.
Với Mức Lương 100000 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, Nội thất, Quy hoạch, Thiết kế công trình...
Có tư duy thẩm mỹ sâu sắc và hiểu biết về văn hóa, kiến trúc Á Đông.
Sử dụng tốt AutoCAD, SketchUp, Lumion hoặc phần mềm tương đương.
Ưu tiên người đã từng làm các công trình nghỉ dưỡng, biệt thự, hoặc có gu thiết kế thiên về tự nhiên – truyền thống – nghệ thuật.
Làm việc có trách nhiệm, có cảm xúc với nghề và tinh thần học hỏi.
có trách nhiệm
Nhận sinh viên mới ra trường
Tại Công ty TNHH Kiến trúc nhiệt đới Tháng tư Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng (theo năng lực và kinh nghiệm)
Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng
Làm việc trong môi trường tôn trọng cá tính thiết kế, ưu tiên chất lượng – chiều sâu hơn là số lượng.
Cơ hội tham gia vào các dự án nghỉ dưỡng, resort độc đáo khắp miền Bắc.
Gắn bó lâu dài có cơ hội giữ vai trò chính trong các dự án lớn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc nhiệt đới Tháng tư
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
