Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Kiến trúc nhiệt đới Tháng tư làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Transmeco số 162 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nhận đề bài và khu đất từ chủ đầu tư, phát triển ý tưởng thiết kế kiến trúc sơ bộ cho resort, biệt thự, khu onsen...

Diễn họa mặt bằng, phối cảnh theo phong cách Á Đông truyền thống, gần gũi thiên nhiên (mái ngói, kết cấu gỗ...).

Phối hợp với đội thiết kế nội thất và kỹ thuật thi công.

Cùng giám sát thực địa để đảm bảo ý tưởng kiến trúc đi vào thực tế.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, Nội thất, Quy hoạch, Thiết kế công trình...

Có tư duy thẩm mỹ sâu sắc và hiểu biết về văn hóa, kiến trúc Á Đông.

Sử dụng tốt AutoCAD, SketchUp, Lumion hoặc phần mềm tương đương.

Ưu tiên người đã từng làm các công trình nghỉ dưỡng, biệt thự, hoặc có gu thiết kế thiên về tự nhiên – truyền thống – nghệ thuật.

Làm việc có trách nhiệm, có cảm xúc với nghề và tinh thần học hỏi.

Nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công ty TNHH Kiến trúc nhiệt đới Tháng tư Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng (theo năng lực và kinh nghiệm)

Làm việc trong môi trường tôn trọng cá tính thiết kế, ưu tiên chất lượng – chiều sâu hơn là số lượng.

Cơ hội tham gia vào các dự án nghỉ dưỡng, resort độc đáo khắp miền Bắc.

Gắn bó lâu dài có cơ hội giữ vai trò chính trong các dự án lớn.

