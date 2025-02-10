Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 _ Tòa nhà Silver Wings, Số 137a Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1.Khảo sát hiện trường

✓ Thực hiện khảo sát trực tiếp tại địa điểm Khách hàng yêu cầu.

✓ Lắng nghe mong muốn, yêu cầu từ khách hàng, tư vấn phương án thiết kế tối ưu cho khách hàng.

2. Lên phương án thiết kế

✓ Trực tiếp tính toán, áp dụng kiến thức về hệ thống PCCC để thiết kế các hạng mục như hệ thống báo cháy, chữa cháy, lối thoát nạn, hút khói sự cố, ... theo yêu cầu của khách hàng.

✓ Thiết kế đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn của công ty và luật PCCC.

✓ Tính toán, lập dự toán công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, các loại bơm chữa cháy, các lại bình chữa cháy...)

3. Bóc tách khối lượng, lập dự toán dựa trên bản vẽ đã phê duyệt

4. Báo cáo với các quản lý về tình hình, tiến độ, khó khăn...trong quá trình thiết kế dự án.

5. Phối hợp với bộ phận thi công để giám sát thực hiện đúng bản vẽ được phê duyệt

6. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Kiến thức và kinh nghiệm

✓ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành PCCC, cơ điện, xây dựng...hoặc các ngành kỹ thuật liên quan

✓ Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

✓ Có kiến thức về các loại thiết bị PCCC, nguyên lý hoạt động và cách thức lắp đặt.

✓ Am hiểu sâu rộng về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, luật pháp về PCCC.

2. Kỹ năng

✓ Kỹ năng tính toán và sử dụng các phần mềm chuyên dụng thiết kế 2D (AutoCAD), nếu có thể vẽ 3D là một lợi thế

✓ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày ý tưởng

✓ Kỹ năng quản lý thời gian

✓ Kỹ năng bóc tách khối lượng và lập dự toán

3. Thái độ

✓ Cẩn thận (công việc đòi hỏi độ chính xác cao)

✓ Điềm đạm, chắc chắn

✓ Tư duy sáng tạo, linh hoạt

✓ Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

✓ Có khả năng chịu áp lực công việc.

4. Yêu cầu khác

✓ Giới tính: Nam

✓ Độ tuổi: từ 23 tuổi trở lên

✓ Thời gian thử việc 02 tháng

✓ Có thể đi công tác, tham gia khảo sát tại các tỉnh trong ngày

✓ Sức khỏe tốt , sẵn sàng làm ngoài giờ để đáp ưng tiến độ công việc.

✓ Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ liên quan đến PCCC

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập: từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)

1.Thu nhập

15 - 20 triệu

✓ Lương thêm giờ theo hệ số: Ngày thường x 1,5; ngày Chủ nhật x 2; ngày Lễ x 3 theo luật lao động

✓ Lương thêm giờ theo hệ số

2. Thưởng: Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty, ...

2. Thưởng:

3. Chế độ phúc lợi

✓ Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

✓ Phụ cấp: ăn trưa, công tác, thuê nhà, kinh doanh....

✓ 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

✓ Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

✓ Hưởng chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thai sản theo quy định Công ty

✓ Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

✓ Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

✓ Hỗ trợ bữa ăn tối khi làm việc ngoài giờ, sử dụng máy pha cà phê, máy bán hàng tự động...

✓ Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...

✓ Có cơ hội được làm việc với các dự án lớn, phức tạp, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

