Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
- Hà Nội: OF3 – 01, Toà W2 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
1. Thiết kế đồ họa:
• Tạo ra các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, standee, backdrop, brochure, flyer, và các tài liệu marketing khác.
• Thiết kế nhận diện thương hiệu cho các sự kiện (logo, slogan, bộ nhận diện sự kiện...).
2. Thiết kế digital:
• Thiết kế các ấn phẩm cho nền tảng trực tuyến như hình ảnh, video, infographic, social media posts, landing pages.
• Hỗ trợ chỉnh sửa và tối ưu nội dung trực quan cho các chiến dịch quảng cáo trực tuyến.
3. Hỗ trợ sự kiện:
• Tạo ra các bản mockup và phối cảnh 3D để trình bày ý tưởng sự kiện.
• Phối hợp với các phòng ban để triển khai thiết kế phù hợp với ý tưởng và mục tiêu của sự kiện.
• Quản lý chất lượng in ấn và thi công các sản phẩm thiết kế trong sự kiện.
4. Cập nhật xu hướng:
• Theo dõi xu hướng thiết kế mới, sáng tạo các ý tưởng đột phá, độc đáo.
• Đề xuất các giải pháp thiết kế nâng cao hiệu quả truyền thông và nhận diện thương hiệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI