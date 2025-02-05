Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA

Kỹ sư thiết kế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: OF3 – 01, Toà W2 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
1. Thiết kế đồ họa:
• Tạo ra các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, standee, backdrop, brochure, flyer, và các tài liệu marketing khác.
• Thiết kế nhận diện thương hiệu cho các sự kiện (logo, slogan, bộ nhận diện sự kiện...).
2. Thiết kế digital:
• Thiết kế các ấn phẩm cho nền tảng trực tuyến như hình ảnh, video, infographic, social media posts, landing pages.
• Hỗ trợ chỉnh sửa và tối ưu nội dung trực quan cho các chiến dịch quảng cáo trực tuyến.
3. Hỗ trợ sự kiện:
• Tạo ra các bản mockup và phối cảnh 3D để trình bày ý tưởng sự kiện.
• Phối hợp với các phòng ban để triển khai thiết kế phù hợp với ý tưởng và mục tiêu của sự kiện.
• Quản lý chất lượng in ấn và thi công các sản phẩm thiết kế trong sự kiện.
4. Cập nhật xu hướng:
• Theo dõi xu hướng thiết kế mới, sáng tạo các ý tưởng đột phá, độc đáo.
• Đề xuất các giải pháp thiết kế nâng cao hiệu quả truyền thông và nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà W2 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job289103
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 25 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 25 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel
700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY BẢO MINH
9 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG BẢO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH BOK Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Thiên Minh
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DỊCH VỤ BIBI HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DỊCH VỤ BIBI HOME
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel
700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế HIMEP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HIMEP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KIỀU AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KIỀU AN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADO VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY BẢO MINH
9 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company
700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu Công ty TNHH Thiết kế T&T
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm