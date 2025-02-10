Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 phố Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

- Thiết kế kiến trúc, kết cấu, các công trình nhà dân dụng, nhà xưởng

- Lên bản vẽ shop thi công

- Thiết kế nội thất

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo AutoCAD, Words, Excel

- Chăm chỉ, ham học hỏi, cẩn thận, theo được yêu cầu về tiến độ, chất lượng của từng dự án

- Kinh nghiệm liên quan từ 2-3 năm

- Biết sử dụng phần mềm thiết kế 3D (Revit, 3DMax, Sketchup...) là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-15 triệu/tháng (chưa bao gồm phụ cấp)

- Đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của NN

- Hưởng đầy đủ các chính sách của công ty

- Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà

