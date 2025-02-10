Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 69 phố Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thiết kế kiến trúc, kết cấu, các công trình nhà dân dụng, nhà xưởng
- Lên bản vẽ shop thi công
- Thiết kế nội thất
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo AutoCAD, Words, Excel
- Chăm chỉ, ham học hỏi, cẩn thận, theo được yêu cầu về tiến độ, chất lượng của từng dự án
- Kinh nghiệm liên quan từ 2-3 năm
- Biết sử dụng phần mềm thiết kế 3D (Revit, 3DMax, Sketchup...) là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 10-15 triệu/tháng (chưa bao gồm phụ cấp)
- Đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của NN
- Hưởng đầy đủ các chính sách của công ty
- Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
