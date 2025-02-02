Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 Đại Từ, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Triển khai thiết kế bằng phần mềm chuyên dụng: auto cad, …

Lên phương án, tính toán, thiết kế hệ thống PCCC, tăng áp hút khói, …

Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Lên bảng khối lượng cho phòng thầu làm giá để chào thầu;

Phối hợp với phòng thi công và các công trường giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế.

Các nội dung khác theo sự phân công của trưởng phòng Thiết kế và Ban lãnh đạo công ty;

Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành có liên quan: PCCC, CTN, cơ điện, cơ khí …

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí thiết kế hệ thống PCCC, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp;

Có kiến thức về các loại vật liệu – thiết bị PCCC, các quy chuẩn tiêu chuẩn thiết kế hệ thống PCCC hiện hành;

Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Ms Excel, Ms Word;

Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;

Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao;

Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm upto 18tr/tháng+thưởng

Chế độ thưởng: Thưởng các ngày lễ tết (từ 500k-1tr), tháng lương 13, thưởng thâm niên, thưởng vị trí, thưởng hiệu quả đóng góp, thưởng doanh thu …

Nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của luật hưởng nguyên lương

Thử việc 01 tháng, ký HĐLĐ dài hạn lâu dài, tham gia BHXH theo quy định.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, học hỏi kinh nghiệm từ cấp trên.

Được hưởng chế độ công tác phí nếu công việc yêu cầu đi công tác (ngắn hạn)

Thời gian làm việc 7.5h/ngày: 8h00-12h00, 13h30-17h00 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Các hoạt động văn hoá phong trào: Sinh nhật, Team building, liên hoan, thể dục thể thao, đọc sách, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm…phong phú và đa dạng

Phúc lợi: Thăm hỏi, hiếu hỷ, tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết 8/3,20/10, trung thu, 1/6…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin