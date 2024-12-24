Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nhiệm vụ CAD liên quan đến thiết kế 3D cho các bộ phận BIW.

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp cải tiến kỹ thuật.

- Hướng dẫn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật tại nhà máy (Phòng Dập, Phòng Hàn, Phòng Sơn, Phòng Lắp Ráp).

- Xây dựng và hỗ trợ công cụ quản lý chất lượng (DFMEA, Spec Books, DVP).

- Tạo và quản lý các tài liệu liên quan: ECR, Deviation Change Request (DCR).

- Chịu trách nhiệm quản lý Jira và theo dõi tiến độ kỹ thuật.

- Hỗ trợ nhóm BIW trong các giai đoạn dự án và các phương tiện đang triển khai.

- Tham gia các buổi họp trực tuyến và ngoại tuyến theo yêu cầu dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức sâu rộng về các bộ phận BIW và hệ thống lắp ráp.

- Thành thạo Catia V5 và DMU.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Hiểu biết về quy trình OEM (ISO9000/ISO14000, DFMEA, DFM, DFA...).

- Có kinh nghiệm làm việc với nhà cung cấp liên quan đến BIW (dập, hàn, keo, làm kín...).

- Sẵn sàng hỗ trợ tại nhà máy và làm thêm giờ khi được yêu cầu.

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Thỏa thuận + thưởng Dự án + thưởng cuối năm.

- Thưởng cuối năm từ 01 – 03 tháng lương căn cứ theo năng lực và kết quả SXKD.

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHYT...

- Nghỉ phép có lương 12 ngày + 3 ngày đi du lịch teambuilding.

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: thưởng Tết dương, ngày lễ; chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, du lịch nghỉ mát hàng năm...

- Được trang bị máy tính, phụ cấp đi công tác, gặp gỡ khách hàng

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc. Có cơ hội làm việc với các đối tác quốc tế, các dự án và khách hàng lớn.

- Được đào tạo thêm chuyên môn. Cơ hội học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ 4.0

- Tài trợ chi phí thi, học đối với 1 số chứng chỉ chuyên môn

- Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

- Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

- Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM

