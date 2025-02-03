Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 161 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

Khảo sát, lên bản vẽ thiết kế, lập báo giá theo mẫu của công ty;

Chuẩn bị hồ sơ chào thầu:

Làm hồ sơ báo giá, lên phương án chào thầu.

Nhập giá và làm báo giá

Lập tiến độ dự án.

Hồ sơ trình vật tư

Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/HVAC/PCCC;

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm, biết tiếng Anh là một lợi thế.

Thành thạo Autocad, Microsoft Office

Có tinh thần trách nhiệm và tự giác cao, chịu được áp lực trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý, xử lý các vấn đề, có khả năng đi công tác các tỉnh.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương từ 8 - 20 tr tùy theo năng lực hoặc thỏa thuận, đi làm ngay.

Ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu

Thưởng lễ tết theo quy định công ty

Hỗ trợ tiền nhà, tiền ăn khi đi dự án.

Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, chế độ nghỉ mát và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty

Thời gian làm việc 8h/ ngày, Nghỉ 4 chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

