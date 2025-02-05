Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Khảo sát Dự án. Thực hiện công tác thiết kế, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế về xây dựng đúng và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ đấu thầu và yêu cầu thực tế của Dự án;
Thực hiện, quản lý, kiểm tra bốc khối lượng
Lựa chọn và đề xuất vật tư đúng yêu cầu thuật;
Quản lý và theo dõi tiến độ thiết kế.
Triển khai bản vẽ thi công
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp, hoặc kỹ thuật xây dựng
Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương.
Vi tính: Thành thạo Office, Autocad, ưu tiên biết lên 3D
Ưu tiên ứng viên có thể lên 3D
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề Thiết kế xây dựng công trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 13 - 15 triệu
Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.
Các chế độ theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
