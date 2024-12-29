Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Ngày đăng tuyển: 29/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company

Kỹ sư thiết kế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Khảo sát địa hình, địa chất giao thông vận tải
- Thiết kế các giai đoạn: Công trình thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời và hạ tầng giao thông.
- Biện pháp tổ chức thi công các giai đoạn: Tổng thể và chi tiết, thiết kế gia công ván khuôn
- Thiết kế các hạng mục phụ trợ - lán trại
- Tính toán kết cấu xây dựng cơ bản
- Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội (50%), công tác Dự án (50%)

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Xây dựng công trình thủy, Hạ tầng giao thông, DDCN.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng - mảng thiết kế thi công, biện pháp tổ chức thi công
- Có kỹ năng sử dụng phần mềm: Autocad 2D&3D, ADS Civil, Revit, MS Word, MS Excel.
- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh, sẵn sàng đi dự án.

Tại Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13-20 Triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,...
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company

Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-13-20-trieu-nam-tai-ha-noi-job273628
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Khang Minh
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm