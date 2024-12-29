Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Khảo sát địa hình, địa chất giao thông vận tải

- Thiết kế các giai đoạn: Công trình thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời và hạ tầng giao thông.

- Biện pháp tổ chức thi công các giai đoạn: Tổng thể và chi tiết, thiết kế gia công ván khuôn

- Thiết kế các hạng mục phụ trợ - lán trại

- Tính toán kết cấu xây dựng cơ bản

- Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội (50%), công tác Dự án (50%)

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Xây dựng công trình thủy, Hạ tầng giao thông, DDCN.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng - mảng thiết kế thi công, biện pháp tổ chức thi công

- Có kỹ năng sử dụng phần mềm: Autocad 2D&3D, ADS Civil, Revit, MS Word, MS Excel.

- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh, sẵn sàng đi dự án.

Tại Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13-20 Triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,...

- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin