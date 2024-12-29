Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
- Khảo sát địa hình, địa chất giao thông vận tải
- Thiết kế các giai đoạn: Công trình thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời và hạ tầng giao thông.
- Biện pháp tổ chức thi công các giai đoạn: Tổng thể và chi tiết, thiết kế gia công ván khuôn
- Thiết kế các hạng mục phụ trợ - lán trại
- Tính toán kết cấu xây dựng cơ bản
- Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội (50%), công tác Dự án (50%)
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Xây dựng công trình thủy, Hạ tầng giao thông, DDCN.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng - mảng thiết kế thi công, biện pháp tổ chức thi công
- Có kỹ năng sử dụng phần mềm: Autocad 2D&3D, ADS Civil, Revit, MS Word, MS Excel.
- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh, sẵn sàng đi dự án.
Tại Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 13-20 Triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,...
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
