Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Khảo sát dự án, tư vấn thiết kế với khách hàng.

- Trực tiếp tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước, điều hòa, thông gió, khí nén ... các công việc liên quan tới phần cơ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Bóc tách khối lượng, làm BOQ chào thầu, nhận báo giá thiết bị từ nhà cung cấp, kiểm soát báo giá của thầu phụ.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong công tác thiết kế hệ thống cơ nhà máy công nghiệp

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế, thi công cho nhà thầu Nhật Bản

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn ( 15TR – 22TR)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các dự án lớn, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

- Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cần thiết;

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước;

- Chế độ đãi ngộ cao, Thưởng lễ tết theo quy định của công ty, lương tháng 13

- Hưởng các chính sách phúc lợi công đoàn theo quy định của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

