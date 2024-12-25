Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Khảo sát dự án, tư vấn thiết kế với khách hàng.
- Trực tiếp tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước, điều hòa, thông gió, khí nén ... các công việc liên quan tới phần cơ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Bóc tách khối lượng, làm BOQ chào thầu, nhận báo giá thiết bị từ nhà cung cấp, kiểm soát báo giá của thầu phụ.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong công tác thiết kế hệ thống cơ nhà máy công nghiệp
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế, thi công cho nhà thầu Nhật Bản

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn ( 15TR – 22TR)
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các dự án lớn, có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
- Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cần thiết;
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước;
- Chế độ đãi ngộ cao, Thưởng lễ tết theo quy định của công ty, lương tháng 13
- Hưởng các chính sách phúc lợi công đoàn theo quy định của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng F1114 Tầng 11, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

