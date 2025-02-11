Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Đoàn Gia, số 5 phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Khảo sát, bóc tách dự toán, đề xuất các vật liệu phục vụ thi công
- Hỗ trợ triển khai bản vẽ thi công
- Hỗ trợ triển khai bản vẽ shopdrawing bản vẽ kết cấu, nội thất...
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm
• Ưu tiên ứng viên nắm vững kiến thức về kỹ thuật bóc tách bản vẽ thi công hoàn thiện nội thất.
• Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD.
• Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao
• Ưu tiên ứng viên nắm vững kiến thức về kỹ thuật bóc tách bản vẽ thi công hoàn thiện nội thất.
• Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD.
• Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương 8 -12 triệu
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI