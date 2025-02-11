Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Đoàn Gia, số 5 phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Khảo sát, bóc tách dự toán, đề xuất các vật liệu phục vụ thi công

- Hỗ trợ triển khai bản vẽ thi công

- Hỗ trợ triển khai bản vẽ shopdrawing bản vẽ kết cấu, nội thất...

• Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm

• Ưu tiên ứng viên nắm vững kiến thức về kỹ thuật bóc tách bản vẽ thi công hoàn thiện nội thất.

• Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD.

• Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 8 -12 triệu

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM

