Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CMC, số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước cho các công trình xây dựng;
Bóc tách khối lượng vật tư dùng trong hệ thống Cấp thoát nước;
Triển khai dự toán khối lượng cho công trình;
Lập bản vẽ hoàn công, nghiệm thu...;
Phối hợp với các bộ phận khác để thay đổi, sữa chữa bản vẽ thiết kế theo ý kiến của chủ đầu tư;
Phát hiện các sai sót khi thiết kế và đưa ra các biện pháp khắc phục;
Bảo đảm chất lượng công trình phù hợp với đặc điểm kỹ thuật và tiến độ được duyệt;
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cấp thoát nước,...
Nhiệt tình với công việc và có hiểu biết công việc tư vấn và thiết kế M&E.
Ưu tiên nhanh nhẹn, hòa đồng và có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm thêm giờ khi được yêu cầu.
Có thể giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
Thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD và vi tính văn phòng (Excel, Word)
Có nguyện vọng làm việc lâu dài và gắn bó tại Công ty.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm dự án, thiết kế.

Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận xứng đáng với năng lực.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo luật Việt Nam.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Review lương hàng năm, cơ hội thăng tiến cao.
Lương thưởng, tất niên, du lịch, hiếu hỉ,... và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

