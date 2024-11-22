Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần cơ khí và dịch vụ thương mại An Bình làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Phạm Dùng, An Hồng, An Dương, Hải Phòng (gần KCN nomura, KCN Nam cầu kiền, KCN Tràng Duệ), An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Design and development of mechanical products, industrial machinery and equipment

2D, 3D Detailed Design

Go to field surveys, come up with design ideas, dissect, publish drawings

Concept design, offering new solutions according to customer requirements

Design analysis and optimization to ensure production feasibility and cost-effectiveness

Preparation of technical documentation, production instructions and material catalogue

Collaborate with production, engineering, and project management departments to ensure the design meets the requirements

Research and application of new technologies, advanced materials and production processes

Participate in product testing, evaluation, and improvement

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí Chế tạo máy hoặc các ngành liên quan

Đọc hiểu bản vẽ cơ khí, thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế: AutoCAD, Solidworks, FUSION 360

Kỹ năng vẽ và thiết kế 2D, 3D tốt

Hiểu biết về quy trình sản xuất, vật liệu và tiêu chuẩn công nghiệp

Khả năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh

Tại Công ty cổ phần cơ khí và dịch vụ thương mại An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí và dịch vụ thương mại An Bình

