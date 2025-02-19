Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HÒA làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thôn Thượng Khuông - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương (giáp đường 5A), Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình

• Phụ trách thiết kế: Chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ, dựng mô hình tính toán, phối hợp với Kiến trúc và các bộ môn và các công việc khác liên quan đến thiết kế công trình.

• Quản lý thiết kế kết cấu công trình.

• Quản lý bản vẽ của nhà thầu thiết kế, các nhà thầu phụ Kết cấu, cập nhật thay đổi bản vẽ thiết kế.

• Tham gia công tác đấu thầu: Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ chào thầu phần kỹ thuật

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 25- 40 tuổi

• Giới tính: Nam

• Ứng viên tốt nghiệp các Trường có chuyên ngành phù hợp vị trí tuyển dụng

• Sử dụng thành thạo: Revit, Autocad, Etabs, plaxis

• Kinh nghiệm từ 3 -5 năm

• Thưởng doanh số theo dự án

• Nhận việc được ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng doanh số theo dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HÒA

