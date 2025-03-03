Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Đo đạc, khảo sát hỗ thang máy và làm các báo cáo liên quan;
Thực hiện thiết kế các chi tiết và bản vẽ thang;
Hỗ trợ Nhân viên kinh doanh các vấn đề kỹ thuật;
Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học với các chuyên ngành liên quan đến cơ khí, xây dựng;
Thành thạo máy tính văn phòng, Autocad 2D;
Sử dụng tốt tiếng Anh đọc hiểu;
Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt;
Sẵn sàng học hỏi, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc;
Có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc;
Xác định gắn bó lâu dài với công việc.

Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng tháng lương thứ 13, đánh giá điều chỉnh lương 2 lần/ năm;
Được hỗ trợ chi phí xăng xe, điện thoại, đi lại theo chính sách của Công ty;
Đóng BHXH đúng quy định pháp luật và tham gia gói BH sức khỏe ngay khi vào làm việc;
Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (40h/tuần);
Chính sách đào tạo theo quy chế Công ty;
Du lịch thường niên, hội thao và các chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: - Trụ sở chính: 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. - Chi Nhánh Hà Nội: Lầu 5, Tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. - Chi nhánh Đà Nẵng: Lầu 11, Tòa nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Phườ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

