Tuyển Kỹ sư thiết kế MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bạn có muốn gia nhập MiTek Việt Nam và trở thành một phần của đại gia đình MiTek trên toàn cầu?

MiTek® là công ty toàn cầu tập trung vào việc cung cấp các phần mềm tích hợp, dịch vụ, sản phẩm thiết kế và giải pháp tự động cho ngành xây dựng trên toàn thế giới.

MiTek®

MiTek Việt Nam có hơn 2,900 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học và các nhân viên chuyên môn liên quan đang đảm nhận các công việc như dự toán, họa viên kiến trúc, thiết kế kết cấu,...

✨ Vì sao bạn chọn MiTek Việt Nam?

- Chúng tôi cung cấp môi trường làm việc an toàn và tôn trọng, nơi mà các thành viên luôn được khuyến khích sáng tạo và đóng góp ý tưởng.

- Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo miễn phí cho nhân viên ngay từ ngày đầu tiên gia nhập MiTek

- Chúng tôi tạo cơ hội cho mỗi nhân viên thể hiện tài năng của mình để vươn đến những vị trí quản lý cao hơn cũng phát triển sự nghiệp dài hạn.

- Chúng tôi cung cấp các phúc lợi đa dạng và luôn đổi mới trong quá trình vận hành và phát triển của tổ chức.

___________________

Dưới đây là thông tin về vị trí tuyển dụng:

• Bạn sẽ chịu trách nhiệm về thiết kế và xây dựng nhà gỗ dựa trên phần mềm riêng biệt của MiTek và yêu cầu của khách hàng;