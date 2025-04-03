Tuyển Kỹ sư thiết kế MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MiTek Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
MiTek Việt Nam

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại MiTek Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn có muốn gia nhập MiTek Việt Nam và trở thành một phần của đại gia đình MiTek trên toàn cầu?
MiTek® là công ty toàn cầu tập trung vào việc cung cấp các phần mềm tích hợp, dịch vụ, sản phẩm thiết kế và giải pháp tự động cho ngành xây dựng trên toàn thế giới.
MiTek®
MiTek Việt Nam có hơn 2,900 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học và các nhân viên chuyên môn liên quan đang đảm nhận các công việc như dự toán, họa viên kiến trúc, thiết kế kết cấu,...
✨ Vì sao bạn chọn MiTek Việt Nam?
- Chúng tôi cung cấp môi trường làm việc an toàn và tôn trọng, nơi mà các thành viên luôn được khuyến khích sáng tạo và đóng góp ý tưởng.
- Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo miễn phí cho nhân viên ngay từ ngày đầu tiên gia nhập MiTek
- Chúng tôi tạo cơ hội cho mỗi nhân viên thể hiện tài năng của mình để vươn đến những vị trí quản lý cao hơn cũng phát triển sự nghiệp dài hạn.
- Chúng tôi cung cấp các phúc lợi đa dạng và luôn đổi mới trong quá trình vận hành và phát triển của tổ chức.
___________________
Dưới đây là thông tin về vị trí tuyển dụng:
• Bạn sẽ chịu trách nhiệm về thiết kế và xây dựng nhà gỗ dựa trên phần mềm riêng biệt của MiTek và yêu cầu của khách hàng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại MiTek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MiTek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MiTek Việt Nam

MiTek Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà A5, Lô số A5, khu E-Office, đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

