Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 15 đường 3, KDC Gia Hòa, TP. Thủ Đức, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập thiết kế kỹ thuật hệ thống XLNT (thu thập, phân tích số liệu, tính toán, thiết kế, lập hồ sơ thiết kế)
Lựa chọn công nghệ phù hợp
Lập báo cáo, tài liệu kỹ thuật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm rõ các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến nước thải
Hiểu về các công nghệ xử lý nước thải, quy trình xử lý sinh học, hóa học, cơ học
Có khả năng thiết kế hệ thống XLNT phù hợp với đặc tính nguồn thải và quy mô dự án
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Revit (là một lợi thế)
Kết hợp với các bộ phận kỹ thuật, môi trường, quản lý dự án để hoàn thiện hồ sơ thiết kế và triển khai thi công
Chủ động trong nghiên cứu cải tiến, cập nhật công nghệ mới để tối ưu hệ thống xử lý, giúp dự án hoàn thành đúng hạn, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Độ tuổi: 20 – 25 tuổi
Trình độ: Đã tốt nghiệp Chuyên ngành Môi trường, cấp thoát nước (Cao đẳng, Đại học)
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch thường niên, thưởng lễ Tết, tháng lương 13…
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản
Môi trường làm việc năng động, thân thiện…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS
