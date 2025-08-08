Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 đường 3, KDC Gia Hòa, TP. Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập thiết kế kỹ thuật hệ thống XLNT (thu thập, phân tích số liệu, tính toán, thiết kế, lập hồ sơ thiết kế)

Lựa chọn công nghệ phù hợp

Lập báo cáo, tài liệu kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm rõ các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến nước thải

Hiểu về các công nghệ xử lý nước thải, quy trình xử lý sinh học, hóa học, cơ học

Có khả năng thiết kế hệ thống XLNT phù hợp với đặc tính nguồn thải và quy mô dự án

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Revit (là một lợi thế)

Kết hợp với các bộ phận kỹ thuật, môi trường, quản lý dự án để hoàn thiện hồ sơ thiết kế và triển khai thi công

Chủ động trong nghiên cứu cải tiến, cập nhật công nghệ mới để tối ưu hệ thống xử lý, giúp dự án hoàn thành đúng hạn, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Độ tuổi: 20 – 25 tuổi

Trình độ: Đã tốt nghiệp Chuyên ngành Môi trường, cấp thoát nước (Cao đẳng, Đại học)

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch thường niên, thưởng lễ Tết, tháng lương 13…

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Môi trường làm việc năng động, thân thiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin