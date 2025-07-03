Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cát Lái, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

- Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho các công trình dân dụng, công nghiệp,...

- Triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Tính toán tải nhiệt, lựa chọn thiết bị phù hợp (máy lạnh, AHU, FCU, quạt,...).

- Phối hợp với các bộ môn khác (kiến trúc, điện, nước, PCCC...) trong quá trình thiết kế.

- Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan

- 7 - 10 năm kinh nghiệm.

- Biết thiết kế Chiller

- Tinh thần trách nhiệm, tự giác cao

- Có thể đi dự án ở tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tùy theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn

- Thử việc 100% lương

- BHXH full lương, bảo hiểm PVI, ...

- Được tham gia các hoạt động thể thao, du lịch hàng năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM

