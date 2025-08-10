Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 712 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu phục vụ thiết kế hệ thống PCCC, MEP.

Thiết kế và triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công hệ thống: PCCC, MEP,…

Phối hợp với bộ phận kiến trúc, kết cấu và các bộ môn kỹ thuật khác để đảm bảo đồng bộ hệ thống.

Bóc tách khối lượng, lập hồ sơ kỹ thuật và dự toán vật tư – thiết bị cho công trình.

Trực tiếp giám sát thi công tại công trình, đảm bảo tuân thủ đúng bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.

Thực hiện nghiệm thu nội bộ, lập hồ sơ hoàn công, hỗ trợ thủ tục nghiệm thu với cơ quan chức năng.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.

Cập nhật, áp dụng quy chuẩn – tiêu chuẩn mới liên quan đến thiết kế và thi công hệ thống PCCC và MEP.

Hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến PCCC: xin phép thi công, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu hệ thống.

Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ & Kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy, Cơ điện (MEP) hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong thiết kế và thi công hệ thống PCCC & MEP.

Hiểu rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thẩm duyệt – nghiệm thu hệ thống PCCC theo quy định.

2. Kỹ năng chuyên môn & phần mềm

Sử dụng tốt các phần mềm như AutoCAD, Revit, MS Project, phần mềm bóc tách khối lượng, Excel,…

Kỹ năng: lập bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công, dự toán vật tư, giám sát thi công, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao.

Có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên về thiết kế hoặc giám sát hệ thống PCCC & MEP là lợi thế.

3. Phẩm chất – Thái độ

Chủ động, có trách nhiệm cao, trung thực và chính xác trong công việc.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và khả năng phối hợp tốt trong môi trường kỹ thuật và công trình.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thỏa thuận (15tr - 25tr) + thưởng hàng quý/thưởng nóng khi có kết quả công việc tốt (mức lương tương xứng với năng lực).

2. Thưởng cuối năm Tháng 13,14,15,… theo hiệu quả kinh doanh (ít nhất Tháng 13), Thưởng Lễ Tết, sinh nhật hiếu hỉ theo chính sách công ty,…

3. Review lương vào tháng 1 hàng năm và đột xuất khi có kết quả tốt trong công việc.

4. Tham gia Teambuilding/du lịch nghỉ dưỡng trong hoặc ngoài nước 1 – 2 lần/năm

5. Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc, phát triển các mối quan hệ công việc tốt.

6. Phép năm: 12 ngày/năm và các chính sách khác theo luật định.

7. Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ 6: 8h đến 17h; Thứ Bảy: 8h - 12h.

8. Gửi xe miễn phí ngay tại tòa nhà, có bảo vệ.

9. Được trang bị máy tính, đồng phục và các thiết bị dụng cụ cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION)

