Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THỨC ĂN YUEHAI VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - Lô 2, KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng , Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tham gia Hội thảo

Làm mô hình, Thăm ao và tư vấn kỹ thuật cho hộ nuôi.

Viết bài hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu liên quan.

Nắm bắt, đánh giá kịp thời tình hình mùa vụ, thời tiết ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành thủy sản hoặc các ngành có liên quan

Có kỹ thuật chuyên môn, có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên, khả năng đàm phán thuyết phục.

Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá

Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN YUEHAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn

Thưởng các dịp lễ/tết...

Lương tháng thứ 13

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo qui định

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

Hỗ trợ cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN YUEHAI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin