Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THỨC ĂN YUEHAI VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN YUEHAI VIỆT NAM
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Long:
- Lô 2, KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng , Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tham gia Hội thảo
Làm mô hình, Thăm ao và tư vấn kỹ thuật cho hộ nuôi.
Viết bài hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu liên quan.
Nắm bắt, đánh giá kịp thời tình hình mùa vụ, thời tiết ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành thủy sản hoặc các ngành có liên quan
Có kỹ thuật chuyên môn, có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên, khả năng đàm phán thuyết phục.
Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá
Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN YUEHAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn
Thưởng các dịp lễ/tết...
Lương tháng thứ 13
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo qui định
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7
Hỗ trợ cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN YUEHAI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
