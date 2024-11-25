Tuyển Kỹ sư xây dựng Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Tập đoàn Kim Tín
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm nhà thầu thi công xây dưng
- Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư
- Tìm kiếm các tổ đội thi công
- Tìm kiếm đơn vị thiết kế có năng lực phù hợp với từng gói thầu
- Tổng hợp bản vẽ, BOQ, chỉ định vật liệu, danh sách nhà thầu để gửi thư mời thầu
- Dưa vào các hồ sơ chào giá để đánh giá lựa chọn đơn vị thi công phù hợp.
- Lập tổng mức đầu tư và theo dõi ngân sách dự án
- Khảo sát đánh giá quy mô, năng lực của nhà máy, nhà xưởng của nhà thầu
- Khảo sát sản phẩm của đối tác để so sánh đánh giá và áp dụng những cái mới phù hợp cho dự án mới
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Xây dựng/Xây dựngdân dụng và công nghiệp
- Có kinh nghiệm giám sát và quản lý dự án từ 2 năm trở lên
- Biết bóc tách khối lượng
- Am hiểu các luật, thông tư, nghị định liên quan chuyên ngành
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm giám sát và quản lý dự án từ 2 năm trở lên
- Biết bóc tách khối lượng
- Am hiểu các luật, thông tư, nghị định liên quan chuyên ngành
Tại Tập đoàn Kim Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Kim Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI