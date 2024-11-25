Tuyển Kỹ sư xây dựng Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tìm kiếm nhà thầu thi công xây dưng

- Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư

- Tìm kiếm các tổ đội thi công

- Tìm kiếm đơn vị thiết kế có năng lực phù hợp với từng gói thầu

- Tổng hợp bản vẽ, BOQ, chỉ định vật liệu, danh sách nhà thầu để gửi thư mời thầu

- Dưa vào các hồ sơ chào giá để đánh giá lựa chọn đơn vị thi công phù hợp.

- Lập tổng mức đầu tư và theo dõi ngân sách dự án

- Khảo sát đánh giá quy mô, năng lực của nhà máy, nhà xưởng của nhà thầu

- Khảo sát sản phẩm của đối tác để so sánh đánh giá và áp dụng những cái mới phù hợp cho dự án mới

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Xây dựng/Xây dựngdân dụng và công nghiệp

- Có kinh nghiệm giám sát và quản lý dự án từ 2 năm trở lên

- Biết bóc tách khối lượng

- Am hiểu các luật, thông tư, nghị định liên quan chuyên ngành

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh